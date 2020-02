Klip týdne: Falling In Reverse převlékají svůj debutový song do nového kabátu

Video of Falling In Reverse - "The Drug In Me Is Reimagined"

V prosinci oznámili Falling In Reverse turné Drug In Me Is Gold na oslavu debutové desky The Drug In Me Is You. Nyní kapela vydala i speciální píseň a video s názvem The Drug In Me Is Reimagined.

Jedná se o novou verzi ústřední skladby jejich debutového alba The Drug In Me Is You vydanou v roce 2011. Ta byla vůbec první skladbou nového hudebního projektu Ronnieho Radkeho po jeho odchodu z Escape The Fate v roce 2008.

Falling In Reverse se touto cestou snaží vrátit ke svým kořenům a dát fanouškům k výročí něco speciálního. Novinka je přitom hudebně daleko od svého předchůdce. Zatímco The Drug In Me Is You je řízná post-hardocorová skladba, The Drug In Me Is Reimagined je balada opřená především o klavírní základ, a z celé původní verze tak byl zachován pouze text.

„Chtěl jsem dát fanouškům něco zvláštního,“ říká k novince Radke. „Tato píseň nebyla vytvořena za účelem získání nových fanoušků. Byla vytvořena naopak speciálně pro ty, kteří tu byli od začátku. Chtěl jsem strhnout hudbu, abych ukázal, jak surové jsou texty. Takže můžete cítit píseň úplně jiným způsobem.“

Samotný vizuál pak už jen dokresluje skladbu jako takovou. Ústředním motivem je frontman hrající na klavír v zasněžené krajině obklopen tajemnými tančícími postavami. Celá scenérie pak vrcholí hořícím peklem.