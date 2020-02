Klip týdne: Dekadence společnosti jako hlavní téma novinky od Nightwish

Nightwish je finská hudební skupina hrající symfonický metal založená v roce 1996 skladatelem a klávesistou Tuomasem Holopainenem. K němu se přidali operní zpěvačka Tarja Turunen, kytarista Emppu Vuorinen, baskytarista Sami Vänskä a bubeník Jukka Nevalainen a v této sestavě Nightwish u společnosti Spinefarm Records vydali debutové album Angels Fall First (1997). Po vydání Oceanborn o rok později skupina pronikla na světový hudební trh, kde si během následujících čtyř až pěti let vybudovala silnou pozici a přešla k vydavatelství Nuclear Blast. Vztahy v kapele ovšem nebyly ideální a po turné ke třetí desce Wishmaster (2000) byl z Nightwish vyhozen Vänskä, jehož nahradil Marco Hietala. K další změně v sestavě došlo po turné k řadově pátému albu Once (2004), kdy byla Tarja Turunen vypovězena z kapely, a to z důvodu osobních rozepří mezi ní a zbytkem kapely. Její náhradnice, Anette Olzon, ve skupině nevydržela dlouho; pouhých pět let, načež byla roku 2012 nahrazena Floor Jansen. S ní skupina v roce 2015 vydala prozatím poslední a v pořadí osmé album Endless Forms Most Beautiful. Na rok 2020 kapela plánuje další studiové album.

Hudba Nightwish v jejich historii několikrát prošla menšími změnami stylů, zatímco powermetalové motivy Holopainenovi vydržely pouze na deskách Oceanborn a Wishmaster, na albu Once tento skladatel do své hudby implementoval orchestrální prvky. Ty byly od dalšího alba Dark Passion Play (2007) doplněny a z určité části nahrazeny folkovými motivy. Tuto změnu měl jednak na svědomí jiný pěvecký styl Olzon a jednak navázání spolupráce s instrumentalistou Troyem Donockleyem. Tento styl skupině zůstal i na Endless Forms Most Beautiful, a to i přesto, že Jansen zvládá i operní rejstříky. Ženský vokál ve skladbách místy doplňuje rockovější a tvrdší mužský zpěv Hietaly, na poslední řadové desce se pěvecky zapojil také Donockley. Holopainen se jako textař a skladatel prvně inspiroval fantasy literaturou (například série Dragonlance či Pán prstenů), později dával přednost filmové hudbě či „obyčejným tématům“. Nightwish jsou považováni za jednu z hlavních skupin v historii symfonického metalu. Pomohli tento žánr zpopularizovat, přičemž se jejich tvorbou následně inspirovalo velké množství dalších skupin.



Diskografie:

Angels Fall First (1997)

Oceanborn (1998)

Wishmaster (2000)

Century Child (2002)

Once (2004)

Dark Passion Play (2007)

Imaginaerum (2011)

Endless Forms Most Beautiful (2015)

Human. :||: Nature. (2020)



