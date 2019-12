Klip týdne: Ghostemanova temná vize postapokalyptického světa

Eric Whitney (*15. dubna 1991 West Palm Beach, Florida) je americký rapper a hudební producent, známý spíše pod pseudonymem Ghostemane. Pochází z Lake Worth ve státě Florida.

Je znám svou tvorbou, ve které spojuje prvky rapu a metalu. Jeho hudební styl charakterizují písně jako Hades, John Dee, Venom či Kybalion. Byl také členem skupin jako Schemaposse, Seven Serpents a Nemesis.

Hudbě se věnoval již od 12 let, kdy začal objevovat první, především metalové kapely. Jako čtrnáctiletý začal dělat kytarové covery známých písní. V pozdějším věku se začal více zajímat o alternativní žánry, především hardcore, a začal hrát s několika kapelami. Při studiu na vysoké škole si uvědomil, že by se raději věnoval hudbě a v roce 2014 začal skládat první rapové skladby pod uměleckým jménem Ghostemane.

Je studentem fyziky a astrofyziky, jeho otec byl lékař. Při své tvorbě čerpá nejčastěji z okultismu, o který se zajímá, ale i seriózních věd. Jeho oblíbencem je například matematik, astronom a astrolog John Dee.

Zdroj: Wikipedia