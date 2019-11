Klip týdne: Halucinogenní jízda Hollywood Undead

Hollywood Undead je americká nu metalová nebo rap rocková skupina z Los Angeles, která působí od roku 2005. Všichni členové kapely používají pseudonymy a nosí masky, které jsou většinou založeny na designu masek hokejových brankářů. Stávající členové kapely jsou Charlie Scene, Danny, Funny Man, J-Dog a Johnny 3 Tears.

2. září 2008 vydali své debutové album Swan Songs a 10. listopadu 2009 vydali živé CD/DVD Desperate Measures. Druhé studiové album, American Tragedy, bylo vydáno 5. dubna 2011. Třetí studiové album, Notes From The Underground, vyšlo 8. ledna 2013 a své čtvrté studiové album, Day Of The Dead, vydali 31. března 2015. Jejich páté album bylo vydáno 27. října 2017 a nese název Five. První singl z tohoto alba se nazývá „California Dreaming“.

Během rozhovoru pro web DEAD PRESS! J-Dog a Danny řekli, že na začátku roku 2019 mají v plánu vydat nové album. 25. října 2019 po menším zpoždění vydali první singl z nového alba který se nazývá „Already Dead“. Vydání alba bylo oznámeno na leden 2020.



Diskografie:

Swan Songs (2008)

American Tragedy (2011)

Notes from the Underground (2013)

Day of the Dead (2015)

Five (2017)

? (2020)



