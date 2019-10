Suchý a Šlitr, ale také Matuška, Gott, Pilarová... Před 60 lety vzniklo slavné divadlo Semafor

„Malé divadlo velké významem. Je výjimečné autorstvím Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra nebo Ferdinanda Havlíka. Sešla se tam řada skvělých osobností, jenom co já jsem poznala za těch svých padesát let působení v Divadle Semafor, včetně Jana Wericha,“ vzpomíná Jitka Molavcová, která byla hostem pořadu Události, komentáře.

Zlatou éru šedesátých let ukončila Šlitrova smrt na Vánoce roku 1969. Suchý prý v té době uvažoval, že divadlo zavře. Navíc propukla normalizace, Suchému zakázali Semafor řídit a divadlu byla nakrátko zastavena činnost.

„Jiří Suchý má šťastnou povahu, on je bojovník, takže když se přihodilo něco vážnějšího, tak si zamnul ruce a s velkou chutí se pustil do boje, do další hry a další práce a zase objevoval nové mladé lidi, to je jako koloběh vody v přírodě. On dovedl a dodnes dovede bojovat,“ říká Molavcová.