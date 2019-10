Klip týdne: Clawfinger vyráží do boje proti fake news

Clawfinger je rap metalová skupina ze Švédska a jedna z prvních, které začaly hrát tento hudební žánr. Jsou známí pro svou agresivní, ale melodickou muziku a témata dotýkající se politiky a antirasismu.

Kořeny kapely sahají až k létu 1989, kdy se v nemocnici Rosegrove poblíž Stockholmu potkali Zak Tell a Jocke Skog, když spolu pracovali. V roce 1990 se k nim přidal norský kytarista Bård Torstensen a Erlend Ottem. Tato čtyřka si brzy uvědomila své společné zájmy v muzice. Bård a Erlend předtím již hráli v kapele, která se jmenovala Theo, v jejich rodném městě Arendal v Norsku. Investovali svůj volný čas do zkoumání světa hudby, skládali a psali songy, dokud se z nich nestala kapela.

Clawfinger získali mnoho ocenění včetně dvou Grammy na domácím švédském udělování cen Grammy v roce 1994 za nejlepší hardrockovou kapelu a nejlepší hudební videoklip. Po turné se vrátili zpět do studia k nahrávání jejich druhého alba Use Your Brain. Po vydání svého druhého alba se opět vydali na turné, například na Monsters of Rock Festival v Brazílii.

24. srpna 2013 skupina na své facebookové stránce oznámila rozpuštění kapely. Od té doby vystupuje pouze výjimečně, v roce 2017 zavítala též do ČR v rámci festivalu Brutal Assault. Poslední studiové album vydala v roce 2007. Od té doby vydala pouze dva singly: Save Our Souls (2017) a Tear You Down (2019).



Členové:

Zak Tell – zpěv (1989–dosud)

Jocke Skog – klávesy, vokály (1989–dosud)

Bård Torstensen – kytara (1989–dosud)

André Skaug – baskytara (1992–dosud)

Micke Dahlén – bicí (2008–dosud)



Diskografie:

Deaf Dumb Blind – (21. dubna, 1993)

Use Your Brain – (1995)

Clawfinger – (29. září, 1997)

A Whole Lot of Nothing – (23. července, 2001)

Zeros & Heroes – (26. května, 2003)

Hate Yourself with Style – (18. listopadu, 2005)

Life Will Kill You – (27. července, 2007)



