Klip týdne: OneRepublic hledají... lásku?

OneRepublic je pop-rocková kapela z Colorada, která se proslavila díky spolupráci s producentem Timbalandem a jejich společné písni Apologize, které se prodalo přes 5 milionů kopií. Leaderem kapely je zpěvák, skladatel a producent Ryan Tedder.

Kapela byla založena roku 1996 Ryanem Tedderem a Zachem Filkinsem při jejich studiu na Colorado Springs Christian High School. Při jejich společné cestě domů se Tedder s Filkinsem bavili o svých oblíbených interpretech (Fiona Apple, Peter Gabriel a U2) a rozhodli se založit společně kapelu. Jejich první společný počin se jmenoval This Beautiful Mess.



Členové:

Ryan Tedder

Zach Filkins

Eddie Fischer

Brent Kutzle

Drew Brown



Diskografie:

2007 Dreaming Out Loud

2009 Waking Up

2013 Native

2016 Oh My My



Zdroj: Wikipedia