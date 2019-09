Návštěva naposled. Dagmar Havlová se loučí s vinohradským divadlem rolí staré dámy

Příběhem o návratu bohaté vdovy do rodného města, kde se chce pomstít za dávné příkoří, příběhem o nenávisti, pomstě a spravedlnosti se loučí Dagmar Havlová se scénou, kde hrála desítky let. Zahrát si Claire Zachanassianovou v Návštěvě staré dámy chtěla na závěr kariéra ona sama.

„Ona je ztvrdlá životem. Je to stará duše, otloukaná ze strany na stranu,“ míní představitelka staré dámy.

Za těžkou křivdu z mládí netrestá jenom svého bývalého milence, ale za peníze si kupuje i svědomí všech obyvatel městečka. „Svou duši ztrácejí ti, co mlčí, svou duši ztrácejí ti, co zlu nebrání, svou duši ztrácejí i ti co si drží odstup a o všem vtipkují,“ ozřejmil podtext Dürenamttova dramatu režisér Burian.

Role Soni Červené i Jiřiny Jiráskové

Stará dáma je role, ve které od roku 1959 v Praze vystoupilo dosud 27 hereček – poprvé připadla Jaroslavě Adamové, po ní například Antonii Hegerlíkové, Soně Červené, Jiřině Bohdalové a přímo na Vinohradech i Jiřině Jiráskové.

Dagmar Havlová má v novém nastudování po svém boku ředitele vinohradského divadla Tomáše Töpfera v roli dávného Claiřina milence a nynějšího terče její zloby Illa. Profesi moderátora za roli bulvárního reportéra potom vyměnili ve Staré dámě Daniela Písařovicová a Jakub Železný.

Jak Dagmar Havlová podotkla, odchází z vinohradské scény po rovných 40 letech – byť čtvrtinu té doby absentovala kvůli státnickým povinnostem. „Myslím, že už nastal čas v nejlepším odejít,“ míní bývalá první dáma. K významným jejím rolím patřily v posledních letech vedle právě premiérované staré dámy také Marie Stuartovna nebo kněžna Raněvská z Višňového sadu.