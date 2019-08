Cimbálovka České filharmonie se nelekla McFerrina, rozmontuje i klasiky

Například skladatel Johannes Brahms, jehož na koncertech nevynechají téměř nikdy, se folklorem přímo inspiroval. V nedělním programu zněla také Dvořákova Humoreska či Vivaldiho Čtvero ročních dob. Doplnila je Straussova Pizzicato polka nebo romské písně a také moravské lidovky.

Klasiku soubor upravuje do aranžmá podle svých potřeb. „Vážnou muziku znovu vezmeme, rozmontujeme a začneme ji hrát jako lidovou,“ upřesňuje Zelba. „Kdybychom ji hráli s orchestrem, jde především o jednotu, kázeň, ale cimbálovku děláme, abychom si mohli zamuzicírovat, zaimprovizovat,“ dodává, v čem se liší cimbálové pojetí hudebních klasiků od jejich provedení s filharmonií.

Odvážlivci pro Bobbyho McFerrina

Cimbálovka České filharmonie nejprve fungovala jen příležitostně, jako záliba. Intenzivnější koncertování nastalo po roce 2013, kdy si hudebníky pro svůj pražský koncert vybral americký jazzman a a cappella zpěvák Bobby McFerrin. „Jeho management dal výzvu České filharmonii, zda by se našli odvážlivci, kteří by s ním na pódiu hráli a zpívali, aniž by se předem řeklo, o co se bude jednat, protože to je jeho styl,“ prozradil tehdejší zadání Zelba.

Všichni muzikanti z cimbálovky jsou zároveň členy České filharmonie – paradoxně až na cimbalistku. První český orchestr totiž na klasických koncertech pro tento nástroj nabízí jen minimum příležitostí.