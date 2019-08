Klip týdne: Starset a jejich Manifest z dystopického světa

Starset je americká rocková skupina z Columbusu v Ohiu založená Dustinem Batesem v roce 2013. Své debutové album Transmissions vydala v roce 2014 a její druhé album Vessels vyšlo 20. ledna 2017.

Kapela dosáhla úspěchu v rozšiřování myšlenek svých koncepčních alb prostřednictvím sociálních médií a YouTube. Jejich singl My Deamons získal na YouTube přes 280 milionů zhlédnutí a jejich komerčně nejúspěšnější píseň Monster dosáhla v květnu 2017 vrcholu v žebříčku Billboard US Mainstream Rock Songs.

Mezi umělce, jež nejvíc ovlivnili jejich tvorbu, kapela jmenuje například Hanse Zimmera, Nine Inch Nails, 30 Second To Mars, Deftones, Linkin Park nebo Breaking Benjamin.



Členové:

Dustin Bates – hlavní vokály

Ron DeChant – basová kytara

Brock Richards – vedoucí kytara, doprovodné vokály

Adam Gilbert – bicí, perkuse, doprovodné vokály



Diskografie:

Transmissions (2014)

Vessels (2017)

Divisions (září 2019)



Zdroj: Wikipedia