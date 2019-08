Klip týdne: Vypsaná fiXa v Krabičce na jeden zátah

Video of Vypsaná fiXa Krabička

Režie klipu se ujalo osvědčené duo Jordan Haj a Givinar Kříž, kteří spolu s kameramanem Antonem Evdoshenkem připravili opravdu náročný scénář a netradiční techniku natáčení. Celý se totiž točil na jeden dlouhý záběr.

„Natáčení klipu nám dalo opravdu zabrat. Po prvních dvou hodinách jsem byl přesvědčený, že se to nedá natočit. Byl to extrémní nápad, který se natáčel v extrémních podmínkách, a bylo na něj extrémně málo času. Natáčecí tým v čele s hlavním kameramanem se neuvěřitelně hecnul, všichni spolupracovali, jak nejlíp uměli, a díky tomu se to povedlo,“ přibližuje zpěvák Márdi.

„Má úloha spočívala v tom, že jsem v průběhu klipu, který se točil na jeden záběr bez střihu, pobíhal v klubu sem a tam, musel se dostat do sklepa a pak se zase vrátit nahoru. To se týkalo každého, kdo se natáčení zúčastnil. Nesměla se stát jediná chyba a vše bylo propočítané na centimetry a vteřiny,“ prozradil Márdi.

Filmování bylo o to náročnější, že nejen venku, ale především pak ve vnitřních prostorách klubu Café v lese, kde se celý děj odehrává, panovaly tropické teploty. Kapela je navíc ustrojena v oblecích. Celé se to nakonec povedlo až na patnáctý pokus. Hlavní ženský part si zahrála herečka a modelka Olga Plojhar Bursíková a mihne se v něm i jeden z režisérů, který si střihl roli barmana.

Jednou z vtipných vsuvek se skrytým podtextem, jež se v klipu objevují, je pak krabička s nápisem „Friday I'm In Love“, jímž kapela odkazuje k obdivu ke kapele The Cure. Na krabičce je navíc portrét Jasona Voorheese, známeho filmového zabijáka z hororového ságy Pátek třináctého.

Skupina Vypsaná fiXa oslaví letos dvacet pět let existence nejen vydáním nového studiového alba, jehož křest proběhne 3. října na Střeleckém ostrově v Praze, ale i velkým koncertním turné nazvaném Vypsaná fiXa 25 let tour, které začne 7. října v pardubickém klubu Žlutý pes a vyvrcholí 18. 12. v pražském Foru Karlín.