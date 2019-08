Ziggy Marley přijel do Prahy šířit vzpouru pro mír a lásku

Osminásobný držitel Grammy přijel do českého hlavního města představit loňské album Rebellion Rises. „Hlavním tématem desky je hledání lidskosti. Chci podpořit lidi, aby bojovali za svá práva, aby se sjednocovali, bojovali více za mír a lásku na tomto světě. Potřebujeme, aby se všichni vzbouřili a začali se zase chovat jako lidé,“ hlásá Marley. A dodává: „Já jsem zbraní, kterou vesmír využívá k tomu, abych šířil tyto zprávy světu.“

Jeho písně jsou až po okraj naplněné optimismem. David Nesta Marley, který dostal přezdívku Ziggy podle slangového označení jointu, tvrdí, že klíč ke štěstí je v nastavení myšlení. „Popravdě, myslím, že to je jediný způsob, jak vše překonat. Můžeme spadnout do pasti negativity, demoralizace a potlačit pozitivní myšlenky, To je ale jen boj s naší myslí,“ tvrdí.