Line-up 24. ročníku festivalu Brutal Assault je kompletní, dorazí 130 interpretů

Pro 24. festivalový ročník se však pořadatelům podařilo sestavit působivý výběr. Zastoupeny jsou jak žánrové ikony (Anathema, Anthrax, Carcass, Deicide, Emperor, Hypocrisy, Meshuggah, Napalm Death, Parkway Drive, Sick of it All, Sodom, Testament nebo Therion), tak rostoucí ambiciózní jména jako Aborted, Caspian, Cult Of Luna, Decapitated, Daughters, Gorod, Jinjer, Mgła, Of Mice & Men, Thy Art Is Murder, Vulvodynia, nebo ta úplně malá, která chce Brutal Assault představit.

Jmenujme třeba thrashery Alien Weaponry, black-doomaře AuDessus, matematiky Car Bomb nebo blackaře Nordjevel. Nechybí ale ani skutečné lahůdky. Frog Leap přehrají metalové verze známých písní, Triumph Of Death v čele s T. G. Warriorem jako reinkarnace Hellhammer přehraje tvorbu této legendární kapely z osmdesátých let a obnovení pionýři avantgardy Norové Ved Buens Ende si Brutal Assault vybrali jako místo pro jedno ze svých čtyř letošních vystoupení.

Brutal Assault ale není striktně o metalu. V útrobách absinth baru se nachází jedna experimentální stage (KAL), kde hrají umělci vyznávající ambientní či elektronickou hudbu. Mimometaloví interpeti však budou okupovat i hlavní podia. Jde o synthwave spolky Carpenter Brut a Gost, neofolkový soubor Heilung, okultní rockery Coven založené koncem 70. let, hlukaře Godflesh a duo avantgardistů Diablo Swing Orchestra a Japonce Vampillia, kteří klidně zprzní i klasickou hudbu.