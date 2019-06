Bruce Springsteen se vrací sám k sobě. Vydává album ovlivněné soulovými nahrávkami

Video of Bruce Springsteen - Tucson Train (Official Video)

„Album je inspirované zvukem kalifornských popových nahrávek z přelomu 60. a 70. let. Ovlivnili ho lidé jako Glen Campbell, Jimmy Webb nebo Burt Bacharach. Nevím, jestli jejich vliv uslyšíte, ale právě na tuhle hudbu jsem při natáčení myslel,“ popsal Springsteen v polovině května pro magazín Variety.

Album Western Stars je jeho sólovým projektem, na desce však vystupují i někteří jeho dlouholetí spoluhráči z E-Street Bandu. Převážná část nových nahrávek vznikla ve Springsteenově domácím studiu v New Jersey, zbytek dotáčel v New Yorku a Kalifornii. „Je to návrat k mým sólovým nahrávkám, k písním postaveným na silných postavách a uhrančivém, filmovém orchestrálním aranžmá,“ dodal zpěvák.

New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It's a jewel box of a record." - Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL — Bruce Springsteen (@springsteen) April 25, 2019

Z nového alba už hudebník představil v minulých týdnech dvě jiné písně: There Goes My Miracle a Hello Sunshine. Ty se však obešly bez videoklipů. Ani turné zatím Springsteen nechystá, na podzim se chce rocker věnovat přípravě nového alba, které by měl nahrát právě s E-Street Bandem.

V Česku vystoupil naposledy před sedmi lety

O Bruci Springsteenovi se mluvilo i loni. V prosinci završil sérii komorních koncertů na newyorské Broadwayi. Z posledních vystoupení vznikl úspěšný záznam, který zařadila do videotéky televize Netflix.

V srpnu se navíc chystá premiéra filmu Blinded by the Light: Síla hudby. Komediální drama vypráví příběh mladého anglického studenta, jehož život se zcela změní ve chvíli, kdy uslyší Springsteenovy nahrávky.