Recenze: Takhle se paří „pa ruski“! Kontroverzní Little Big se toho nebojí

Cпасибо, до свидания!

Co říci závěrem? Byla to jízda! Kdo litoval, že se na pražský koncert nedostal, rozhodně si jej nenechte ujít na podzim v Brně nebo Ostravě. O co čtveřice hudebníků ochuzuje na okázalé pódiové videoprodukci a dechberoucích efektech, o to více vkládá energie do vystoupení. Dokázat bavit tancechtivé fanoušky bezmála dvě hodiny, to už chce poměrně slušnou dávku umu a komediálního talentu. A ten Little Big rozhodně mají!

Setlist: Punk's Not Dead, To Party, Pump It, Dead Unicorn, Antipositive, Ak-47, Fucking Asshole, Rave On, Hateful Love, Voice of Hell, What a Fucking Day, Russian Hooligans, Love is Dead

U Can Take, Altyn (with Tatarka)

Give Me Your Money, Skibidi, Life in da Trash, Everyday I'm Drinking, Lollybomb,

Big Dick

Encore: Faradenza