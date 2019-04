„Miluju tě, ale už mi fakt nepiš.“ Rozchody on-line rozebírá Terapie sdílením

Před rokem vystavily na Instagramu Esterajosefina několik vět, kterými se jistý muž rozešel s jejich kamarádkou. Toto malé gesto spustilo lavinu. Během následujících týdnů jim čtenáři začali posílat své rozchodové věty a dnes jich prý dorazí až několik desítek denně.

- Tak už si vyber, buď já, nebo fotbal.

- Promiň, musím fandit, hraje Slavia.

„Psaly nám potom slečny, že to na ně působilo terapeuticky, protože zjistily, že v tom nejsou samy, že takovou smůlu neměly jenom ony,“ říká o projektu Ester Geislerová. „Vztahy se odehrávají na displejích telefonů, schováváme se za ty displeje. My neznáme ten kontext, ale ukazujeme, jakou škálu taková komunikace může mít.“

- Ty mě máš rád jenom online.

- To je pravda.

„Mrazí mne z toho, že spolu lidé nedokážou mluvit z očí do očí. Některé věci ale klidně napíšou, schovají se za to, ale nejsou zodpovědní za to, co dělají,“ dodává Josefína Bakošová. Jejich profil v současnosti sleduje přes 200 tisíc lidí a celý projekt již vyšel také knižně.

- Tak já ti to teda řeknu no. Já tě miluju.

- Já tebe taky. Ale už mi fakt nepiš.

Kromě rozchodových frází jim ale začaly přicházet také prosby o radu. V tomto roce proto na úspěch Instagramu a knihy navázaly divadelní přednáškou Terapie sdílením, na které s nimi spolupracuje také párový terapeut Jan Vojtko. Podle něj je jedním z největších problémů současných vztahů rychlost, tedy potřeba mít všechno hned.