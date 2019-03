Klip týdne: Jak se vyrovnat s rozchodem? Odpověď se snaží nalézt i Ellie Goulding

Lehkou melodii s chytlavým refrénem, jíž dominují emotivní vokály zpěvačky, doprovází jednoduchý černobílý videoklip, který vkusně doplňuje minimalistickou produkci skladby. Zpěvačka v něm touží po něčem, co už nelze uchopit. „I'm still in love with the idea of loving you,“ zpívá. „It's a state of flux, but it's not enough.“

Video je dílem režisérky a choreografky Rhianne Whiteové, jež se proslavila především pozoruhodným vizuálem ke skladbě Lords od hiphopové trojice Young Fathers ze skotského Edingurghu, mimo jiné držitele prestižní Mercury Prize, jež si vysloužili za své debutové album Dead (2014). Opět se zde též setkává s producentem Joem Kearnsem, se kterým spolupracovala již v minulosti.

„Flux je skladba, kterou jsem napsala přímo od srdce. Snažila jsem se v ní zachytit to, jak jsem se cítila, když jsem nebyla schopna nechat jít minulou lásku, i když skončila z nějakého důvodu,“ upřesňuje na svém Twitteru zpěvačka, která se v písni snaží vyjádřit své osobní pocity i zkušenosti se ztrátou partnera. „Mám pocit neustálých citových změn, díky kterým nejsem schopna zapustit kořeny a snadno se přes to přenést.“

V nedávném rozhovoru pro britský deník The Guardian se Ellie též rozpovídala o práci na svém nadcházejícím albu, které by mělo vyjít už v tomto roce.