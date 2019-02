Klip týdne: Devin Townsend vás vítá ve své Genesis

Devin Garrett Townsend (též znám jako Hevy Devy nebo Devy; narozen 5. května 1972 Vancouver, Kanada) je kanadský hudebník a producent žijící v Britské Kolumbii. Jeho hlavními nástroji jsou kytara a vokály. Jeho hudba spadá do mnoha žánrů, nejobecněji se popisuje jako tzv. progressive metal s prvky industrial hudby a dalších.

Před lety mu byla diagnostikována bipolární afektivní porucha, tou však dnes již netrpí. Jeho psychický a fyzický stav se rapidně zlepšil zejména po vysazení marihuany a alkoholu.

Vystupuje se svým projektem The Devin Townsend Project a, do nedávna, se svou skupinou Strapping Young Lad, která se ovšem roku 2007 rozpadla po dvanácti letech aktivní tvorby v neměnné sestavě. Vedle Strapping Young Lad vystupoval mnoho let s projektem The Devin Townsend Band, pod jehož hlavičkou nahrál většinu svých sólových alb.



Diskografie:

solo:

Punky Brüster – Cooked on Phonics (March 19, 1996)

Ocean Machine: Biomech (July 21, 1997)

Infinity (June 17, 1998)

Physicist (June 26, 2000)

Terria (November 6, 2001)

Devlab (December 4, 2004)

The Hummer (November 15, 2006)

Ziltoid the Omniscient (May 27, 2007)

Empath (March 29, 2019)



The Devin Townsend Band:

Accelerated Evolution (March 31, 2003)

Synchestra (January 31, 2006)



Devin Townsend Project:

Ki (May 22, 2009)

Addicted (November 17, 2009)

Deconstruction (June 20, 2011)

Ghost (June 20, 2011)

Epicloud (September 18, 2012)

Z²: Dark Matters (October 27, 2014)

Z²: Sky Blue (October 27, 2014)

Transcendence (September 9, 2016)



Strapping Young Lad:

Heavy as a Really Heavy Thing (April 4, 1995)

City (February 11, 1997)

Strapping Young Lad (February 11, 2003)

Alien (March 22, 2005)

The New Black (July 11, 2006)



