Klip týdne: Na srdci jizva, na dlani srdce. Zasněžené vyznání Barbory Polákové

Videoklip, jehož režie se ujala sama Poláková spolu s Jiřím Zemanem, se točil uprostřed zasněženého horského lesa i za pomoci dronu a jelikož je v něm zpěvačka při jednom záběru jen v tílku a prádle, nebyla to zrovna procházka růžovou zahradou.

„Byla to trochu chůze po tenkém ledě, nebo spíš vlastně hlubokém sněhu, protože při takovém docela důležitém obrazu očištění jsem si lehla do sněhu jen v tílku a kalhotkách. A nebyl to zrovna krátký záběr. Navíc kolem mě nesměl nikdo být, protože by byl z dronu vidět. Byl to opravdu zážitek. Potom jsem se oblékla a chvilku běhala. A neonemocněla jsem. Bylo mi úplně dobře, jen jsem vypadala, jako když jsem se zezadu přismahla od sluníčka a zůstalo mi neopálené jen to tílko,“ vzpomíná na nevšední zážitek Poláková.

Klip se přitom točil nadvakrát. První záběry vznikly nejprve ve studiu. „Pořád jsem cítila, že to není to pravé, a i když jsme do toho dali spoustu energie, nechtěla jsem pustit něco, s čím bych nebyla spokojená. Když jsem pak v lednu odjela na hory, najednou mi došlo, že tam je to ono…,“ vysvětluje zpěvačka.

„Sami dva je píseň o naději, o samotě, o svobodě, o smutku i o síle a bylo docela těžké vyvážit správnou míru patosu, která k takové písni se smyčcovým orchestrem patří. Snažit se shazovat tu pravou míru by vedlo špatným směrem, ale podporovat ji by zase mohlo zároveň vyznít přes míru,“ upřesňuje pak celý proces Poláková a nutno uznat, že výsledek se opravdu povedl. Propojení jednoduchého, avšak nevšedního vizuálu s emocemi protknutou baladou je velmi působivé, avšak nikterak podbízivé.

Herečka a zpěvačka Barbora Poláková je momentálně nominována na tři hudební Ceny Anděl, a to v kategoriích Album roku, Sólový interpret roku a videoklip roku. Jak tedy vidno, daří se jí nejen na poli filmovém, ale i hudebním.