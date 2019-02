Berlinale dává zelenou ženám, životnímu prostředí a skutečným příběhům

Zahajovací snímek přivezla do Berlína dánská režisérka Lone Scherfigová. The Kindness of Strangers (Laskavost cizinců) je příběhem o lidech v krizi, jejich lásce a naději navzdory špatným sociálním podmínkám. Snímek se dotýká i tématu zneužívání.

Ženské filmařky jsou výrazněji zastoupeny i v hlavní soutěži. „Ze sedmnácti filmů jich je sedm režírovaných ženami. Není to sice polovina, ale je to mnohem více než na jakémkoliv jiném velkém filmovém festivalu,“ poznamenává Scott Roxborough z magazínu Hollywood Reporter.

Ve světové premiéře například svou novinku uvede polská režisérka Agnieszka Hollandová. Hraným snímkem připomíná novináře Garetha Jonese, který ve třicátých letech minulého století jako první informoval západní svět o hladomoru na Ukrajině.