Je jim teprve deset, ale už válí jako jazzmani. Talentovaných dvojčat si všimla i Amerika

Alex Šesták toužil hrát na saxofon už od útlého dětství. „Pořád jsem poslouchal samé saxofonisty, třeba Charlieho Parkera, Geralda Albrighta, Erica Marienthala, Davida Koze a další. A když jsem pak poprvé zahrál jeden tón, věděl jsem, že to miluju,“ říká o hře na vytoužený nástroj, k němuž se dostal v osmi letech.

„Měl jsem obavu, že v takto nízkém věku není úplně v pořádku začít na altový saxofon. Ale po první hodině jsem se přesvědčil, že tam nebude sebemenší problém,“ podotýká k talentu malého saxofonisty jeho učitel ze základní umělecké školy Marian Hostek.

Alexův neméně talentovaný bratr Maxim zase propadl pianu. Chlapci každý den cvičí zhruba dvě hodiny. Po technice a prstokladech se pouští i do improvizace, nejvíce je to oba táhne k jazzu. „Je to asi jediná věc, u které se vůbec nehádáme,“ vyhovuje podle Maxima bratrům společné hraní.