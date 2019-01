Kdo to tady blbne? Hasiči, mámy z basy, nosorožci ze zkumavky a další dokumenty ČT

Jak jste spokojeni s nabídkou dokumentů, se kterou přicházejí tvůrci a kreativní producenti?

MF: Každý rok posoudíme spíše stovky než destíky dokumentů a nejlepší z nich pak jdou do výroby. Dokument má svoje pevní místo ve vysílání České televize, asi není náhodou, že především na programu ČT2 nebo na Artu. Dvojka se definuje jako poznávací kanál, kde lidé mohou objevovat věci, kde se mohou vzdělávat, a na Artu vysíláme zase o fenoménech a osobnostech kultury. Nabídka je skutečně velice pestrá.

Zmiňme konkrétní projekty. Například „osudy rytířů 21. století“, tedy šestidílný seriál Hasiči.

MŠ: Dostat se do zákulisí hasičské stanice není vůbec jednoduché a dalším krokem navíc je, aby vás hasiči přizvali k zásahům, kde se vyjíždí do několika vteřin, takže účastnit se jich s kamerou nebylo snadné. Spolupracovali jsme s hasičskou stanicí v Liberci, kde slouží šedesát mužů, sledovali jsme je jeden rok. Můžeme divákům slíbit, že v každém díle uvidí určitě jeden až dva zásahy. Uvidí i, co to všechno znamená být pod takovým tlakem a jak se s ním vyrovnat. Navazují na to i aktivity dobrovolných hasičů.

Další z chystaných projektů Rovnýma nohama nás zavede kam?

AM: Jde o příběhy mladých dospělých, kteří odcházejí z dětského domova do života, což je pro ně strašně složité, navíc jde i o společenský problém, jak přechod z ústavní péče zvládnout, aby tyto děti mohly normálně a dobře žít.

ČT odvysílá i vítězný snímek dokumentární sekce loňského karlovarského festivalu. Co ve snímku Svědkové Putinovi režisér Vitalij Manskij sledoval?

MF: Vitalij Manskij je velkou osobností ruského dokumentu, i díky společnosti Hypermarket Film produkuje Česká televize už jeho několikátý dokument, připomenu, že jsme například vysílali jeho film Roura, který mapuje život podél ropovodu z Ruska do západní Evropy. V roce 1999 a 2000 se Manskij dostal do blízkosti Vladimira Putina, točil i na interních schůzkách s jeho týmem. Na začátku Putinovy éry tak získal stovky hodin materiálu, a konfrontuje je s tím, jak Rusko vypadá dnes. Jeho dokument je plný autentických výpovědí lidí jako Michail Gorbačov, současný premiér Medvěděv a právě Vladimir Putin.

Diváky určitě také zaujmou Manželské etudy: Nová generace. Nastiňme, čí příběh sledují.

AM: Jde o projekt Hany Třeštíkové, dcery Heleny Třeštíkové, navazuje na práci své matky, takže několik let sledovala pět manželských párů. Formát je stejný jako v předchozích Manželských etudách, ale protagonisty jsou noví, mladí lidé. Je zajímavé, jak jsou jejich problémy a starosti v něčem velmi podobné hrdinům, kteří se v Manželských etudách brali před třiceti lety, a zároveň jak se doba přece jen změnila.

Dokumentaristé se zabývali také tématem inkluze. Jaký úhel pohledu zvolili?

MŠ: Tohoto tématu se ujal režisér, který je původní profesí filozof, Tomáš Škrdlant. Vybral si pro pozorování základní školu na Praze 4 a prostor dal především dětem, nejen učitelům a odborným poradcům. Dokument je cenný právě v tom, jaké bezprostřední výpovědi slyšíme od samotných dětí, a nejsou to vždycky jen ty nejpozitivnější zprávy.