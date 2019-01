Klip týdne: Až zemřu, budete mě milovat? 16 lajn Lil Peepa

Lil Peep, vlastním jménem Gustav Elijah Åhr (1. listopadu 1996 – 15. listopadu 2017), byl americký rapper a skladatel. Byl známý pro svůj styl emo/cloud rapu. Ve svých textech se zabýval depresemi, drogami, sebevraždou, milostnými vztahy z minulosti a sociálními problémy.

Dne 15. srpna 2017 vydal své první a jediné řadové studiové album nazvané Come Over When You're Sober. To obsahovalo sedm písní a dosahovalo délky pouze třiadvaceti minut. Rapper jej označoval jako své první řadové album navzdory tomu, že svou délkou podle standardních měřítek dosahuje pouze délky krátké desky, tedy EP. Deska měla původně vyjít až 1. zaří roku 2017, avšak Lil Peep ji jako překvapení uvedl již o více než dva týdny dříve. Prestože byl primárně rapperem, uměl hrát též na pozoun a tubu. Ve svých textech se zabýval například tématy sebevraždy, vztahů a drog. Publicista Steven J. Horowitz ze serveru Pitchfork Media jej v lednu 2017 označil za „budoucnost ema“.

Gustav Åhr byl 15. listopadu 2017 svým manažerem nalezen mrtvý ve svém tour busu. Před smrtí zkonzumoval šest pilulek xanaxu, které byly „říznuté“ s ještě silnějším fentanylem. Podle informací serveru TMZ mu pilulky obstarala jeho fanynka Mariah Bonsová. Rapper před smrtí přidal fotografii na Instagram, na níž má na jazyku dva kousky xanaxu, s popiskem: „fucc it“. Ještě předtím dal na Instagram fotku s popiskem: „When I die You'll love me“ (Až umřu, budete mě milovat). Mnoho známých hiphopových a rapových hvězd, jako Post Malone, Lil Yachty nebo Charli XCX, na Twitteru vyjádřilo soustrast ohledně Åhrovy smrti.



Diskografie:

2015: Lil Peep x Boy Froot - Mall Music

2015: Lil Peep Part One (mixtape)

2015: Feelz (EP)

2015: Live Forever (mixtape)

2015: Romeo's Regrets (EP) – společně s Bexey

2016: Crybaby (mixtape)

2016: Hellboy (mixtape)

2016: Vertigo (EP)

2016: California Girls (EP) – společně s Nedarb Nagrom

2016: Teen Romance (EP)

2016: Castles (EP) – společně s Lil Tracy

2017: Castles II (EP) – společně s Lil Tracy

2017: Come Over When You're Sober, pt. 1

2018: Goth Angel Sinner (EP)

2018: Come Over When You're Sober, pt. 2



Zdroj: Wikipedia