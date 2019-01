Klip týdne: Zlosynové Behemoth si vyrovnávají účty s církví

Behemoth (podle biblické obludy Behemota, který bývá někdy chápán jako symbolické vyjádření Ďábla) je polská death metalová kapela založená v roce 1991. Někdy se říká, že tato kapela hraje tzv. blackened death metal kvůli jejím black metalovým počátkům.

Kapela hraje v polské metalové hudbě jednu z nejdůležitějších rolí společně s kapelami Sacrilegium a Graveland. Kapela dříve hrála spíše klasický black metal a to až do odchodu bubeníka narozeného v Praze Adama Muraszkova v roce 1997. V roce 2004, když vyšlo album Demigod, začala kapela hrát velmi tvrdý a technický death metal.



Členové:

Adam „Nergal“ Darski - zpěv, kytara

Tomasz „Orion“ Wróblewski - baskytara

Patryk Dominik „Seth“ Sztyber - kytara

Zbigniew Robert „Inferno“ Promiński - bicí



Diskografie:

Sventevith (Storming Near the Baltic) (1995)

Grom (1996)

Pandemonic Incantations (1998)

Satanica (1999)

Thelema.6 (2000)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond) (2002)

Demigod (2004)

Demonica (2006)

The Apostasy (2007)

Evangelion (2009)

Evangelion - Heretica (2009)

The Satanist (2014)

I Loved You at Your Darkest (2018)



