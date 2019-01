Fotograf Stanislav Tůma používal světlo jako nástroj

Propracovaná světelná kompozice je tím prvním, co zaujme na snímcích Stanislava Tůmy. Práci se světlem přikládal mimořádný důraz. Ať už zachycoval v sedmdesátých letech českou hudební scénu, po odchodu do Švédska vystavoval v evropských galeriích, nebo po návratu do Prahy našel své téma v zákoutích Malé Strany a Hradčan. První velkou souhrnnou výstavu jeho děl připravila nyní pražská Leica Gallery.