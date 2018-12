Zemřel Norman Gimbel, autor hitu Killing Me Softly. Během své kariéry obdržel Oscara i Grammy

K nejznámějším Gimbelovým textům patří Killing Me Softly with his Song, který zpívala Roberta Flacková, Fugees a další, Happy Days ze stejnojmenného televizního seriálu či anglická verze Dívky z Ipanemy.

Video of Fugees - Killing Me Softly With His Song (Official Video)

Dlouhodobá spolupráce se skladatelem Charlesem Foxem jim v roce 1973 vynesla cenu Grammy za píseň Killing Me Softly with his Song. V roce 1997 získal Oscara za nejlepší původní píseň It Goes Like It Goes, kterou zpívala Jennifer Warnesová ve filmu Norma Raeová. V roce 1984 byl Gimbel uveden do Síně slávy.

Norman Gimbel po sobě zanechal syny Tonyho a Petera a dcery Nelly a Hannah. Tony, který řídí společnost Words West, dříve Normans Music Publishing, se svým otcem spolupracoval 25 let.