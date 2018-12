Divadlo Na zábradlí slaví šedesátiny. Své první hry tu uváděl i Václav Havel

„Přál bych hodně kolegům nebo těm, kteří nastupují, aby zažili takové období, o kterém mluvíme. Divadlo bylo jako jedno z mála to, které nemělo abonomá, takže když dvacátého začínal předprodej lístků, tak my jsme devatenáctého šli z klubu a ve dvě hodiny ráno tam už byli lidé, měli spací pytle a čekali na to, aby si mohli koupit lístek do divadla.“