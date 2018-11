Klip týdne: Zombie láska Tomáše Kluse

„A o tom ten klip tak trochu je. Odsuzujeme lidi, rasy, věci, o kterých nic nevíme. Bereme pravdy typu ,jedna baba povídala‘ jako směrodatné, a přitom o daných tématech nevíme nic do hloubky. Ten muž v klipu miluje zombie celým svým srdcem… Jejich láska nikomu a ničemu, kromě jeho těla, které jí bezpodmínečně a v lásce dává, neubližuje. Jen není dostatečně krásná, obyčejná a taková, jakou si ji my jako společnost přejeme,“ dodává.

Klip volně navazuje na předchozí A pak, a i tentokrát se námětu a režie ujala dvojice Jordan Haj a Givinar Kříž. „Tomáš oslovil mě a Givinara k další spolupráci a poslal nám vybrané dvě písničky z nového alba. My jsme si ale poslechli celou desku a mnohem více nás zaujala skladba Dobrodružce. Tomáš tenhle love song věnoval Tamaře a hned na začátku zpívá: ,Ty víš, kým jsem i jak chutnám…‘ A právě to nás přivedlo na myšlenku, že by jednou z ústředních postav klipu mohla být zombie. Dál už to byl sled asociací a nápadů. No a nakonec je z toho příběh se společensko-politickým přesahem… o zombíkách!“ upřesňuje Jordan Haj.