Joan Osbornová představila v Šumperku písně z nové dylanovské desky

„If God had a name, what would it be?“ – „Kdyby měl Bůh jméno, jaké by bylo?“ Tuto otázku klade Joan Osbornová už 23 let. Jak ale podotkla v Šumperku, nemyslí to doslova – nesnaží se zjistit, jestli by se Bůh měl jmenovat například Karel nebo Aleš. „Ta písnička je o tom, jak se k sobě chováme. Vidíme v ostatních Boha, nebo na ně hledíme jako na nepřátele a s předsudky?“ vysvětlila.

Pro Joan Osbornovou je píseň hlavně příběh a na své poslední desce interpretuje příběhy folkového vypravěče číslo jedna Boba Dylana. S nimi se představila i v Šumperku. Nejvíce si váží Dylanových angažovaných politických písní, jako je protiválečná Masters of War.

Zrovna s jejím zařazením na desku však původně váhala. „Mám fanoušky z celého politického spektra. Nebyla jsem si jistá, jestli přijmou, že zpívám tu píseň, protože pranýřuje válku i ty, kdo na ní vydělávají,“ připustila. Nakonec ale nazpívala i ji a americké publikum píseň přijalo – stejně jako to české.

Na Blues Alive přinesla Joan Osbornová svoji interpretaci Boba Dylana i uvolněnou náladu, která vydržela, i když si kytarista spletl začátek písně. Ujišťoval však, že i to je „pěkná písnička“.

Joan Osbornová chce v tom, co začala interpretací Boba Dylana, pokračovat. Uvažuje o dalších deskách s písněmi Nicka Cavea, Toma Waitse nebo Lou Reeda.