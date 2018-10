Nevím nic, říká po dvaceti letech objevování Izraele Karel Cudlín

Karel Cudlín se do Izraele poprvé vypravil v roce 1996. Od té doby se tam vrací každý rok, na svých cestách už pořídil tisíce snímků. „Po prvním týdnu, když jsem sem přijel, jsem myslel, že ničemu nerozumím. Další týden máte pocit, že už víte všechno. A dneska vím, že vlastně nevím nic. Že mám neustále co objevovat,“ vysvětluje fotograf, proč se do Izraele opakovaně vrací.

„Je to země pestrá přírodou, složením obyvatel, historií i náboženstvím. A je to země velmi důležitá pro náš kulturní okruh.“

Přestože blízkovýchodní zemí neustále zmítá bolestný konflikt, jehož řešení není momentálně v dohledu, politickou situaci se Cudlín dokumentovat nesnaží. „Nepopisují Izrael celkově jako zemi, to ani dost dobře nejde. Jsou to spíše situace, které mě zaujaly v Izraeli nebo v Palestině. Skoro vždycky mě zajímali lidé a obyčejný, běžný život,“ popisuje, co jeho fotografie zachycují.

Výstava Sight/Effect je výběrem téměř dvě stě padesáti fotografií, které zachycují proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních více než dvacet let. Do Izraele se jejich prostřednictvím mohou zájemci v Czech Photo Centre podívat do 25. listopadu.