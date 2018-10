Trainspotting neskončil. Spisovatel Irvine Welsh v Praze vyrazil do Dejvického divadla

„Musím říct, že to provedení bylo úžasné. Herci byli fantastičtí. České to bylo trochu, něco ze svého ducha jste tam dali, zároveň jsem v tom viděl hodně skotského ve způsobu, jakým jste ztvárnili postavy a děj,“ hodnotil představení na besedě s diváky.

Úspěchem beznadějně vyprodaného představení byl velmi potěšen. Příběh o Bohu, který žije se spodinou, má podle něj úspěch, protože zrcadlí bláznivý svět. „Když se podíváte na politiky, kteří jsou u moci a vládnou světu, tak si říkáte, že už to nemůže být šílenější, ale ono se to nakonec stane. Takže čím šílenější věci se odehrávají na jevišti, tím více to rezonuje se skutečností, kterou žijeme,“ uvažuje Welsh.

Román Kalhoty mrtvých chlápků je už pátý v jeho trainspottingovské řadě. Welsh říká, že to bude závěrečná část. Trainspotting, vydaný v roce 1993, je surovou černou komedií o heroinové závislosti v edinburghské dělnické třídě. Prodalo se ho přes jeden milion výtisků jen ve Spojeném království a údajně je to nejkradenější kniha v britské vydavatelské historii, uvádí webová stránka festivalu.

Kniha se stala krátce po svém vzniku globálním bestsellerem a zakrátko vzniklo v režii Dannyho Boyla její neméně slavné filmové zpracování s Ewanem McGregorem v hlavní roli feťáka Marka Rentona. Příběh je utvářen pomocí jednotlivých, částečně na sebe navazujících, povídek.

Trainspotting se stal pro mnohé symbolem nálady 90. let. Román rychle odsýpá, šokuje, je psán hrubým, fonetickým slangem. V románu je silný autobiografický prvek, úvodní příběh je zasazen do Leithu, edinburghské přístavní čtvrti, kde se Welsh narodil matce servírce a otci dělníkovi v docích. Bylo mu něco přes 20 let, když se stal závislým na heroinu. Životy postav jsou do značné míry odrazem jeho samého.