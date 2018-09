Vina může být kolektivní, trest ne, vyplývá z Odborného dohledu nad výkladem snu

Režisér a scenárista Pavel Göbl pokračuje v odborném dohledu. Před čtyřmi lety natočil Odborný dohled nad východem Slunce, nyní na něj navázal Odborným dohledem nad výkladem snu. V černobílých nezávislých snímcích zachycuje s humorem vyrovnání se s nelehkou minulostí, tentokrát s odsunem sudetských Němců. Příběh se opět odehrává v severočeském Varnsdorfu a zase si v něm zahrál například Vratislav Brabenec z kapely The Plastic People of the Universe.