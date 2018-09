Filmová upoutávka týdne: Zločin a těhotenství. Nový film režiséra Moonlightu už oslnil kritiky

Video of IF BEALE STREET COULD TALK | Official Trailer

Snímek If Beale Street Could Talk je zasazený do sedmdesátých let, kdy v ulicích Harlemu sleduje milostný příběh devatenáctileté Tish a jejího snoubence přezdívaného Fonny. Znají se už od dětství a jejich společnému životu zdánlivě nestojí nic v cestě, dokud Fonny neskončí ve vězení. Navíc za zločin, který nespáchal. A ještě v době, kdy Tisch čeká jejich dítě.

Film uvedený na filmovém festivalu v Torontu už stihla vidět řada kritiků a více než devadesát procent recenzí zatím vyznívá pozitivně. Podle Davida Edelsteina z New York Magazine režisér Jenkins upevnil svůj styl: nabízí opojnou romanci na povrchu a hyperrealistické zoufalství hned pod ním.

Leah Greenblattová z Entertainment Weekly míní, že v některých ohledech dílo méně vypadá jako film, ale spíš jako puntičkářská, přesně zrežírovaná divadelní hra. Podle ní je to dobový kousek, který ale překračuje rámec konkrétního místa a času a stává se alegorií. Alex Billington z webu First Showing pak ve zkratce napsal, že je to skvostný film, u kterého nechtěl, aby někdy skončil.

Jenkins se obejde bez známých herců

Zatímco se Jenkins při tvorbě opíral o knižní předlohu od Jamese Baldwina, spoléhat se nemohl na známé herecké tváře. Ústřední dvojici ztvárnili debutující KiKi Layneová a jen lehce známější Stephan James, který si například v minulosti zahrál slavného sportovce Jesseho Owense ve filmu Barva vítězství. I když Jenkins tvoří film hlavně s černošskými herci, našlo se místo i pro Diega Lunu, Eda Skreina nebo Pedra Pascala.