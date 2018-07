Rekviem za lesy. Česká skladatelka šíří dál zničující portugalské požáry

„Portugalsko prochází největší ekologickou katastrofou ve své historii a podle statistik tady jen za loňský rok shořela přibližně šestina lesní oblasti. Situace se dá do jisté míry řešit. Opomíjí se, že většina těchto požárů je zakládána úmyslně,“ upozorňuje na alarmující problém skladatelka, která žije v portugalském městě Porto.

Nejen slovy – také devítiminutovou skladbou Home Is the Place Where Fire Burns. „Složila jsem minimalistické rekviem pro orchestr a sbor. Mši za zemřelé chci věnovat jednak portugalským lesům a také obětem těchto požárů a jejich pozůstalým,“ upřesnila.

Sponzoři jsou třeba

Na hudebním projektu spolupracovala s hudebníky z domu Casa da Música v Portu. „Hodně mě podpořil hlavní dirigent tamního sboru, který spolupracuje například s Arvo Pärtem, jedním z nejslavnějších soudobých skladatelů,“ podotýká Vídenová.

Finanční podporu získala skladatelka i od Portugalského centra v Praze, další sponzory shání i přes crowdfundingovou kampaň. Skladbu totiž doprovodí také černobílý videozáznam přímo z lesního spáleniště, pořízen byl před pár dny.

„Postprodukce by měla trvat přibližně tři měsíce a pak všechno zpřístupníme on-line a budeme doufat, že třeba sdílením našeho projektu prostřednictvím sociálních sítí se povědomí o problému bude šířit dál,“ přeje si Martina Vídenová.