Absolutní vítěz. Nejlepší román za posledních 50 let je podle ankety Anglický pacient

Anglický pacient zvítězil v on-line hlasování nad dalšími čtyřmi romány, přičemž každý z nich reprezentuje jedno z pěti desetiletí. Kniha Ve svobodném státě V. S. Naipaula zastupuje 70. léta, Měsíční tygr Penelopy Livelyové 80. léta a současné století reprezentují sága Wolf Hall od Hilary Mantelové a Lincoln in the Bardo od George Saunderse.

Bookerova cena, od roku 2002 přejmenovaná na Man Bookerovu cenu, je udělována od roku 1969 britskými novináři, vydavateli, literárními kritiky a jinými osobnostmi. Původně byla určena jen pro autory z Británie, Irska a zemí Britského společenství národů, od roku 2014 ji může získat jakýkoliv román původně napsaný v angličtině.

Prozaik a básník Michael Ondaatje se roku 1943 narodil na Srí Lance do rodiny nizozemsko-tamilsko-sinhálsko-portugalského původu. V roce 1954 se s matkou přestěhoval do Anglie, odkud o osm let později přesídlil do Kanady a stal se tamním občanem.