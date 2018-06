S kytarou v sajdkáře. Psychedelický gang Black Rebel Motorcycle Club zahrál v Praze

„Nechal jsem si udělat k jedné ze svých motorek takovou sajdkáru na kytaru a potom se rozjel někam do polí a psal písně. Prostě si hodíte šipkou někam na mapu a pak tam jedete a zjistíte, co se stane,“ říká Hayes.

Ke spolupráci tentokrát kapela přizvala britského producenta Nicka Launayho, který je podepsaný pod deskami Nicka Cavea nebo Arcade Fire. „Přišel a řekl: Hej, není moc kapel, které by hrály rock. Tak prostě dělejte, co umíte. A my na to: Dobře. To zvládneme,“ směje se Hayes.

Hudebně si skupina udržuje styl ovlivněný psychedelickým rockem. Mezi kapely, které ji nejhlouběji ovlivnily, patří třeba The Brian Jonestown Massacre, The Rolling Stones, The Velvet Underground, My Bloody Valentine nebo The Jesus and Mary Chain.

Když začali Black Rebel Motorcycle Club před dvaceti lety objíždět kalifornské kluby, často si trojici hudebníků pletli s motorkářským gangem. Image garážových rockerů v černém oblečení si kapela udržuje pořád. Po dvaceti letech na pódiu už si je ale s motorkáři nikdo neplete.

I když kapela má za sebou velká turné s The Rolling Stones nebo Lennym Kravitzem, pořád hraje hlavně na klubové scéně.