Klip týdne: Nový klip Panic! At The Disco aneb život Brendona Urieho očima loutky

Panic! at the Disco (často zkráceně Panic!, P!ATD, P!@tD nebo PATD) je alternativní rocková kapela z Las Vegas. Jejich debutové album vyšlo v roce 2005 a dostalo název A Fever You Can't Sweat Out.

Panic! at the Disco vznikli na předměstí Summerlin v Las Vegas a založili jej kamarádi z dětství kytarista Ryan Ross a bubeník Spencer Smith.

Ve třinácti hráli hlavně předělávky skupiny blink 182. Nakonec se ke skupině přidali ještě basák Brent Wilson a zpěvák a kytarista zároveň Brendon Urie. 17. června 2006 od skupiny oficiálně odešel basák Brent Wilson. 17. ledna 2006 dokonce Panic at the Disco moderovali pořad na MTV TRL, kde i představili ve světové premiéře píseň I Write Sins Not Tragedies. Video k této písni je na motiv děsivé cirkusácké svatby a bylo zvoleno nejlepším videoklipem roku 2006. Ke konci roku 2006 odjela skupina na světové turné, během kterého navštívili Austrálii, Nový Zéland, ale i Evropu. V první polovině roku 2008 vydali svou druhou desku nazvanou Pretty. Odd., která se v USA dostala na 2. místo albové hitparády. Titulní píseň z alba se jmenuje Nine in the Afternoon. Desku produkoval na Grammy a Emmy nominovaný aranžér a skladatel Rob Mathes. V červenci roku 2009 odešli dva členové Jon Wolker a Ryan Ross. Ryan Ross svůj odchod odůvodnil tím, že si nerozuměli v otázce hudebního stylu. V současnosti je jediným členem Brendon Urie.

Diskografie:

A Fever You Can't Sweat Out (2005)

Live Session EP

Pretty. Odd. (2008)

Vices & Virtues (2011)

Too Weird to Live, Too Rare to Die! (2013)

Death of a Bachelor (2016)

Pray for the Wicked (2018)



