Manželské etudy pokračují po 35 letech. Snad se diváci zamyslí i nad svými vztahy, přeje si Třeštíková

Víme už z předchozích dokumentů, že ne všechna manželství vydržela…

První dvojice se rozvedla asi dva roky po svatbě, což jsme se divili, nikoho by nás to tehdy nenapadlo. Z šesti párů, které jsme točili, jsou čtyři rozvedené. Samozřejmě ani manželství těch, kteří zůstali spolu, není bez problémů a bez kolizí.

V Manželských etudách po 35 letech říká jedna z žen: „Někdy to mohlo být i lepší.“

Tak to je, že by to někdy mohlo být i lepší. Doufám, že pro diváky bude dokument i materiálem k přemýšlení o sobě, o vztazích, o manželství. U předchozích etud jsem takové ohlasy slyšela a říkala jsem si: Jestli diváci takhle přemýšlejí, co víc si můžu přát?

Bylo podle vás to, zda vztah vydržel, nebo nevydržel, ovlivněno i dobou a společností?

To bych si netroufala říct. I když pár, který se rozvedl první, jistě ovlivnilo, že neměli vlastní byt a bydleli u rodičů, což tedy dobrotu nedělalo.

Řekla byste, že jsou protagonisté Manželských etud šťastní, spokojení?

To je silné slovo. Jste vy šťastný, jste spokojený? Nemyslím, že je to tak jednoznačné. Mělo by to být takové jako život sám – chvíli dobré, chvíli špatné. Přemýšlíme o tom, proč, jak co dělat, kam jít, kam směřovat, o co usilovat, aby to třeba bylo lepší.

Změnily se u lidí, s nimiž natáčíte, za těch víc než třicet let priority?

Hezkým příkladem je jedna z žen, která v první etapě řekla, že nejdůležitější v životě jsou peníze, a teď, kdy jsou na tom, myslím, finančně celkem dobře, prohlásila: Všechno jsem přehodnotila, nejdůležitější je zdraví.