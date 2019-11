Praha chce převzít holešovickou tržnici a nabídnout ji obchodu i umění

Metropole a provozovatel se o podmínkách nájemní smlouvy holešovické tržnice přou u soudu už tři roky. Nyní se ale otevírá možnost mimosoudní dohody a s ní i světlejší budoucnost pro chátrající, památkově chráněný areál na dohled od progresivní Letné. Ta představuje jedno z center pražských kulturních alternativců.

„V současné době vedeme spory s nájemcem, který má areál pronajatý do roku 2045. Už dvakrát jsem se s ním sešel a máme oboustranný zájem, abychom se mimosoudně dohodli, že tržnice bude navrácená zpátky Praze,“ informoval metropolitní radní pro majetek Karel Grabein Procházka. Jestli město získá tržnici zpět a za jakých podmínek, by mohlo být jasné do tří měsíců.

V případě, že se Praha s Deltou dohodne, chce areál někdejších jatek z devatenáctého století zrekonstruovat. Oblíbené zeleninové tržiště v hale č. 22 je momentálně plně vytížené a uvažuje se o jeho rozšíření.

Oprav by se mohla dočkat i hala č. 4, která v minulosti sloužila jako burza masa a je jednou z nejcennějších v celém areálu. Podle správce tržnice Karla Krále si zdobné novobarokní interiéry říkají především o gastronomické využití.

Jatka 78 by neměla zůstat sama

Podle pražských představ by rekonstruované objekty měly nabídnout provozní prostory podnikatelům a počítá se i s kulturním využitím. Jednu z hal by ráda zrekonstruovala scéna dětského diváka, divadlo Minor.

Jako předvoj umělecké budoucnosti holešovické tržnice ostatně v prostoru Jatka 78 působí centrum nového cirkusu. Zakladatel projektu Cirqueon David Kašpar už na jaře připomínal, že propojení kulturních subjektů s akademickým světem a byznysem vytváří interakci, která zvyšuje kvalitu života a láká do dané lokality další investice.

/*json*/{"map":{"lat":50.09954488272066,"lng":14.44653509235378,"zoom":17,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

O oživení holešovické tržnice dlouhodobě usiluje také radnice Prahy 7, která už na jaře podepsala s magistrátním Institutem plánování a rozvoje memorandum o přetvoření Holešovic a Letné v kulturní čtvrť; vzorem je vídeňský Museum Quarter či berlínský Kreuzberg.

Do tohoto konceptu holešovická tržnice přímo zapadá. Stejné areály jsou totiž v mnoha evropských městech příkladem, jak vznikají nová centra spojující kulturu s gastronomií, další městskou zábavou i třeba kancelářskými prostorami v kvalitní architektuře.