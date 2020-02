Fotografie ukazují konec sovětské okupace

Část těchto jednotek opustila zemi roku 1987, poslední vojáci odjeli až po sametové revoluci. Na odchod dohlížela parlamentní komise, kterou vedl poslanec Michael Kocáb. Poslední železniční transport opustil československé území 21. června 1991.

Černobílý návrat

Výstava v Leica Gallery zahrnuje fotografie z nejznámějšího projektu Dany Kyndrové z let 1990 až 1991, kdy se autorka několik měsíců systematicky věnovala zachycení odchodu vojsk z území Československa. Nyní se znovu vypravila na místa zdokumentovaná na fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které stále připomínají sovětskou misi. Výstava začne v pátek 24. června a potrvá do 4. září.

Dana Kyndrová (narozena roku 1955 v Praze) patří mezi významné české dokumentární a humanistické fotografky. Do povědomí české fotografické veřejnosti vstoupila souborem fotografií z afrického Toga, kde strávila půl roku. Fotografické eseje a reportáže přivezla i z dalších zemí. Desítky let soustavného sledování ruského národa vyústilo v rozsáhlou fotografickou publikaci Rusové… jejich ikony a touhy vydanou v roce 2015.

Osudy vojenských prostorů

Odchod sovětských vojáků zanechal na našem území několik opuštěných vojenských prostorů. Zatímco milovický a ralský prostor byly při odchodu sovětských vojsk v červnu 1991 zrušeny, libavský převzala opět československá, později česká armáda.

Po omezení vojenského újezdu Libavá na Olomoucku se na tomto území osamostatnily tři nové obce: Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou. Jak se spojení armády s civilním obyvatelstvem podepsalo na atmosféře v sídelních útvarech, které se po desítkách znovu stávají obcemi, zachycuje galerie fotografa České televize Jana Langera.