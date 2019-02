The Tap Tap nefňuká: Prohrává jen ten, kdo se vzdává předem

Hlavní poselství představení zní: Opravdu prohrává jenom ten, kdo vše vzdává předem. Kluk jménem Kristl Špán se sice narodil bez rukou a bez nohou, ale o tom, co v životě chce a jak toho může dosáhnout, má jasnější představu než jeho věčně opilý otec.

Hra se zpěvy pod názvem Nefňuka vznikla podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca. Dramatické adaptace se ujal Jiří Ornest, otec kapelníka Šimona Ornesta. Ornest starší společně s Jakubem Macečkem hru také režíroval. Hudbu složil Jaroslav Svoboda ze skupiny Traband, scénu a loutky navrhnul Petr Matásek. Živou muziku a drobné i velké role obstarali členové The Tap Tap.

video The Tap Tap hraje představení Nefňuka

Na výrobě speciálních kulis a pohyblivých loutek spolupracovali The Tap Tap s Východočeským divadlem v Pardubicích a loutkářem Miroslavem Trejtnarem. „Je to jednoduchá varianta toho, že pohybem kola svého vozíku roztáčím tento stroj, který potom pohání loutky, které jsou umístěny vzadu za vozíkem,“ popisuje mechanismus frontman The Tap Tap Jiří Holzmann, který také mluví a zpívá postavu Kristla Špána.

Studenti Jedličkova ústavu

Představení „pro děti od šesti do osmdesáti let“ má osm repríz na Nové scéně Národního divadla a dále The Tap Tap plánují vyrazit po Česku a do zahraničí. Celkový rozpočet činí 1,8 milionu korun.