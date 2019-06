Polská katolická církev je uprostřed tažení proti pedofilům z vlastních řad - opustit svá místa už muselo několik kněží a jeden pomník. Do Polska také dorazil zvláštní zmocněnec Vatikánu pro boj se zneužíváním dětí. Biskupové ho pozvali po odvysílání filmu „Jen to nikomu neříkej“. Snímek mimo jiné poukázal na to, že někteří představení pachatele kryli.