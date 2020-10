Do aukce kmitočtů pro sítě 5G se hlásí sedm firem. Jejich jména nebyla zveřejněna

Aukce by měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu. To by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat.

ČTÚ uvedl, že všechny požadavky současných operátorů na vydání předběžných opatření, podané u soudu s cílem zastavit proces výběrového řízení, jsou už zamítnuty, a žádný z operátorů tak u Městského soudu v Praze se svou žádostí neuspěl.

Všichni tři stávající mobilní operátoři napadli podmínky aukce u soudu. O2 si navíc stěžovala u Evropské komise na nedovolenou podporu.

Všechny požadavky na předběžná opatření jsou již z cesty a #5Gaukce může pokračovat. U Městského soudu v Praze neuspěl ani @Vodafone_CZ. — ČTÚ (@ctu_cz) September 25, 2020

Podle podmínek aukce nesmí zájemci o kmitočty svou účast v aukci komentovat. Podle očekávání se do ní ale zřejmě přihlásili všichni stávající operátoři, tedy O2, T-Mobile i Vodafone. Spekulovalo se o účasti firem Nordic Telecom, Poda nebo Sazka Mobil. Svou neúčast naopak ve čtvrtek oznámil ČEZ.

„Dnešního dne se uskutečnilo za účasti notáře otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení, které bude nadále probíhat podle předpokladů. Ve stanovené lhůtě podalo přihlášku celkem sedm uchazečů,“ oznámil ČTÚ.

Souhrnná vyvolávací cena kmitočtů je 5,4 miliardy korun, což je asi o 900 milionů méně, než byl původní záměr úřadu v minulém roce. Důvodem jsou výsledky podobných soutěží jinde ve světě i zlevnění jednoho z frekvenčních bloků, na který bude navázána povinnost poskytovat tzv. národní roaming. Podmínky aukce úřad třikrát přepracovával. Kmitočty by měl úřad přidělit na přelomu roku.