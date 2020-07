Vláda pandemii zvládla dobře, státní správa ale nebyla pružná, zhodnotila Hospodářská komora

Končí období, kdy podnikatelé potřebovali přímou pomoc vlády, řekl Dlouhý. Ocenil garance a další kroky za zhruba sto miliard korun. Zhodnotit jejich dopad na ekonomiku je podle něho ještě předčasné.

Stimulovat bude dále třeba do konce roku jen některá odvětví, například cestovní ruch, který bude potřebovat přímé dotace a marketingovou podporu Česka jako turistické destinace.

Zároveň připomněl, že je nutné také myslet na to, co se vzniklým dluhem, byť je dobré, že stát k této pomoci přistoupil. Ošidné by rovněž bylo zvyknout si, že pro případ budoucích obtíží je možno sáhnout k zadlužení státu. „Na to dlouhodobě nemáme.“

Hygiena vyjde obchod na více než tři miliardy korun

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že návrat lidí ke spotřebě je pomalejší, než se ještě před časem čekalo. Už v dubnu klesl prodej potravin a tento trend zřejmě pokračoval i v květnu. Dosavadní náklady obchodu na hygienická opatření odhadl Prouza na 1,8 miliardy korun. Za celý letošní rok by to mělo být přes tři miliardy - tento náklad ponesou obchodníci sami.

Jako další důležitý krok vidí prodloužení programu Antivirus do konce letošního roku, aby se podařilo udržet pracovní místa.

Jen málo hoteliérů dosáhlo na program Covid

Šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek připomněl výsledky čerstvého průzkumu, podle něhož program Antivirus využilo celkem 78,8 poskytovatelů ubytovacích služeb mimo Prahu, v hlavním městě pak až 89,6 procenta. Ale jen 16,7 % dotazovaných členů asociace mimo Prahu získalo některý z úvěrů Covid. V hlavním městě úvěr Covid získalo 19 procent provozovatelů ubytovacích zařízení.

Většina podnikatelů v ubytovacích službách mimo Prahu zatím podle průzkumu drží své zaměstnance, nebo propouštěla jen do pěti procent svých zaměstnanců. Přibližně čtrnáct procent dotázaných propuštělo do deseti procent. Většina stále ještě čeká, jak se bude dále vyvíjet pomoc státu pro udržení a podporu cestovního ruchu.

V Praze byly odchody pracovníků větší. Celkem třetina podnikatelů propustila pět až deset procent zaměstnanců, další třetina do 30 procent. Patnáct procent firem pak uvedlo, že musely propustit až polovinu svých pracovníků. Tento stav je daný velkým rozsahem ztrát, kterým budou podnikatelé v Praze čelit, protože jsou většinou závislí na zahraničních turistech a konferencích. Tato skutečnost je také umocněna tím, že Praha tvořila celkem 60 procent cestovního ruchu v ČR, uvedl průzkum.