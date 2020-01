Prioritně, nebo ekonomicky? Listovní zásilky naberou dvě rychlosti, za tu vyšší si lidé připlatí

Zákazník, který odesílá obyčejný dopis nebo pohlednici vhozením do poštovní schránky a požaduje jeho prioritní doručení, tedy následující den, musí zásilku řádně ofrankovat a viditelně ji označit poznámkou D+1, nejlépe v levé horní čtvrtině adresní strany pod adresu odesílatele, v případě pohlednice v horní nepopsané části adresní. Známka pak musí mít hodnotu 26 korun nebo písmenovou hodnotu A.

Správné označení odchozí zásilky jako D+1 je klíčové pro její doručení v prioritním režimu. Pokud by zákazník použil známku typu A nebo v hodnotě 26 korun, ale nepřidal označení D+1, bude zásilka doručena v ekonomickém režimu. Pokud by odesílatel naopak zásilku označil D+1, ale použil by levnější známku, bude zásilka doručena v prioritním režimu, zároveň ale bude identifikována jako nedostatečně vyplacená s tím, že doplatné uhradí její adresát.