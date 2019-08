Konec spolupráce s firmou IKEA nutí výrobce nábytku Jitona propustit asi 180 lidí

Jitona, která má sídlo v Soběslavi, chtěla promítnout do cen to, že se za poslední tři roky zvýšily ceny energií, materiálu a lidské práce, což IKEA podle místopředsedy představenstva Jitony Martina Kováře neakceptovala. „Navíc dlouhodobě snižuje objemy, které u nás odebírá. Důvod je zřejmě ten, že naplňuje vlastní výrobní kapacity. My jsme specialista na dýhovaný nábytek, tento segment není růstový,“ dodal Kovář.

IKEA od Jitony odebírala ročně zboží řádově za 15 až 20 milionů eur (385,5 až 514 milionů korun), ale již loni objem klesl, v letošním prvním pololetí také. Zaměstnancům, jež propustí, chce Jitona pomoci najít novou práci. S firmami z regionů připravila prezentace volných míst.