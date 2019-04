Alternativní taxislužby to budou mít v Estonsku těžší. Vláda hodlá odstranit mezeru v pravidlech

„Pokud budou muset zapsat registrační značku, bude pro pojišťovny jednodušší zjistit, jestli vozidlo má potřebné pojištění, nebo ne,“ uvedl ředitel sekce dopravy estonského ministerstva hospodářství Sander Salmu. A právě v tom je kámen úrazu pro systém typu Bolt.

Za auto sloužící jako taxi si totiž pojišťovny účtují mnohem vyšší sazbu. Pro společnost Bolt by tato změna znamenala problém. Průměrně tu jezdí víc než polovina řidičů zapojených do její aplikace méně než 10 hodin týdně. Pojišťovny by to podle firmy Bolt měly – kvůli nižší míře rizika nehody – zohlednit.