Brašnářství zachránily sociální sítě. Zákazníky se snaží oslovit napřímo

Malou dílnu tehdy zachránily sociální sítě. „Vzali jsme tradiční výrobu a snažíme se najít zákazníka napřímo,“ poznamenal Petrův s tím, že na Facebooku, kde mají desítky tisíc fanoušků, se snaží zprostředkovat každodenní život podniku.

U firmy už ale není zakladatel Roman Tlustý, názory obou mužů na chod dílny se totiž rozešly, a tak před třemi lety z brašnářství odešel.

Cílem zahraniční zákazníci

Petrův má ale s firmou velké plány. „Vždycky říkám, že stavíme český Hermés. Je to nadnesené, samozřejmě, ale musíme to brát jako velkou výzvu, abychom uspěli v mezinárodní konkurenci,“ uvedl.

Do zahraničí už prodávají, ale zatím jen desetinu výrobků. Podle Petrůva je nejsložitější cizince přesvědčit. „Když už zákazník u nás nakoupí a zažije to dobrodružství, že pošle peníze do východní Evropy, pak se stává velmi loajálním,“ tvrdí.

Jednoduché to ale není ani z pohledu pracovní síly. Vyučení brašnáři podle jednatele na trhu nejsou, a tak si zaměstnance ve firmě vychovávají sami. S kůží tak u nich pracuje bývalý truhlář, řezník nebo copywriter.