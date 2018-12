Češi loni snědli nejvíc drůbežího masa od roku 1948

Méně ovoce, ale více zeleniny

Loni se o 2,1 kilogramu snížila spotřeba ovoce mírného pásma, když po jarních mrazech a suchu, které trápilo celou Evropu, byla podprůměrná sklizeň jablek, hrušek a švestek. Naopak o procento na 88,2 kilogramu se zvýšila spotřeba zeleniny, hlavně díky větší konzumaci kedlubnů, mrkví a květáku.

Spotřeba rostlinných tuků a olejů byla loni 2,5krát větší než v roce 1948, kdy dosahovala sedmi kilogramů. U živočišných tuků klesla konzumace kvůli nižšímu používání másla o 0,4 kilogramu (7,4 procenta) a sádla o 0,1 kilogramu (3,3 procenta).

Do celkové spotřeby se započítávají i potravinové odpady. „Je důležité říci, že to rozhodně neznamená, že jeden obyvatel sní přes 780 kilogramů potravin ročně, součástí této hodnoty jsou potravinové ztráty, potravinové odpady. Jsou to ztráty při skladování konkrétní komodity, jde to vlastně přes zpracovatelskou vertikálu od ztráty při výrobě,“ řekla Vodičková.

Eurostat podle ní uvádí, že odpad je kolem 149 kilogramů na obyvatele, podle starších údajů Evropské komise pak 137 kilogramů na obyvatele.