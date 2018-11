Prognóza: Plyn bude do roku 2030 druhým hlavním zdrojem energie, předstihne uhlí

Zemní plyn do roku 2030 ve světě pravděpodobně nahradí uhlí coby druhý největší zdroj energie po ropě. Předpověděla to v úterý Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po energii se podle ní do roku 2040 zvýší o více než čtvrtinu, ale jen za předpokladu efektivnějšího využívání. Bez něj bude nárůst dvakrát větší.